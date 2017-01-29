Похитителей бизнемена, требовавших выкуп в 30 млн рублей, задержали в Подмосковье

Москва, 29 января. Стражи порядка задержали в Подмосковье пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена, которые требовали от его жены выкуп в размере 30 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СК.

В четверг пять жителей Липецка и Москвы похитили в поселке Шатурторф 40-летнего предпринимателя и насильно удерживали его в квартире в Москве, требуя от его жены выкуп в размере 30 млн рублей. В субботу мужчину освободили, а его похитителей задержали. Сейчас с ними проводятся необходимые следственные действия.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека группой лиц, с применением насилия, из корыстных побуждений».

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на очевидцев сообщала, что мужчина затолкал ребенка в багажник машины, после чего скрылся. Впоследствии выяснилось, что сообщение о похищении было ложным.