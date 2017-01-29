ЛНР сообщила о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков

Луганск, 29 января. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки четыре раза нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения с силами Луганской народной республики. В ходе обстрелов позиций Народной милиции ЛНР украинские силовики использовали минометы различных калибров и противотанковые гранатометы, сообщили в оборонном ведомстве народной республики.

За минувшие сутки под обстрел попали позиции Народной милиции возле расположенных на контролируемой ЛНР территории населенных пунктов Фрунзе, Новогригоровка, Калиновка и Калиново. В ходе обстрелов Фрунзе и Новогригоровки дислоцированные в селе Крымское украинские силовики использовали 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы СПГ и вооружение БМП. Район села Калиново был обстрелян из 120-мм минометов, использование которых в Донбассе запрещено минскими соглашениями.