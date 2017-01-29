Рианна назвала Трампа разрушителем Америки и аморальной свиньей

Нью-Йорк, 29 января. Американская певица Рианна (Rihanna) опубликовала в своем микроблоге в социальной сети Twitter гневный пост по поводу ужесточения миграционной политики США, в котором назвала президента страны Дональда Трампа «аморальной свиньей».

По словам 28-летней исполнительницы, это отвратительно, поскольку новость опустошает.

«Америку разрушают у нас на глазах! Что за аморальной свиньей ты должен быть, чтобы сотворить такое!», — негодует певица.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала протесты против указа новоиспеченного лидера США Трампа о беженцах и мигрантах.

В настоящее время в США начали выполнять распоряжение хозяина Белого дома и стали разворачивать выходцев из стран Ближнего Востока на границе, даже в том случае, если они имеют на руках разрешающие въезд в США документы.