Экскурсионный автобус разбился в Таиланде, есть погибшие

Бангкок, 29 января. Жизни как минимум четырех человек унесло крупное ДТП с участием экскурсионного автобуса в Таиланде. Еще 18 человек получили тяжелые травмы.

Автокатастрофа произошла в воскресенье утром на трассе в Ангтхон. Автобус перевернулся после того, как у него внезапно лопнула шина. Четыре человека от полученных травм погибли на месте происшествия. У автобуса лопнула шина, и он перевернулся. Пострадали еще 18 пассажиров. Все они получили тяжелые травмы.

Автобус вез людей на эскурсию. Об этом рассказал выживший в ДТП водитель. В эти минуты на месте трагедии продолжает работать полиция. Все обстоятельства и причины ЧП уточняются, пишет «Газета.ру».