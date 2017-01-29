Уникальную гитару за $3000 украли у музыканта группы «Бахыт Компот» в Москве

Москва, 29 января. У гитариста группы «Бахыт Компот» Яна Комарницкого украли уникальный инструмент, ориентировочная стоимость которого составляет 3 тыс. долларов. Кража произошла в московском районе Гольяново.

Кража произошла вечером 28 января в столичном районе Гольяново. Адвокат коллектива Сталина Гуревич подвозила музыканта до остановки. Когда они приехали, решили сходить в магазин. Вернувшись, они обнаружили, что все окна в машине открыты, а гитары нет.

Как сообщил музыкант, гитара изготовлена американской компанией Kramer Guitars в единственном экземпляре, и второй такой в мире нет. Ориентировочная стоимость инструмента составляет 3 тысячи долларов.