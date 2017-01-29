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Россия
Силовики штурмуют горящий дом с боевиками в Хасавюрте

Силовики штурмуют горящий дом с боевиками в Хасавюрте

10:31  29 Января 2017
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Силовики штурмуют горящий дом с боевиками в Хасавюрте

Махачкала, 29 января. В Хасавюрте начался штурм дома, захваченного боевиками. Об активном этапе спецоперации в Дагестане сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Ранее в Хасавюрте был введен режим контртеррористической операции. Бандиты укрылись в одном из домовладений. «На предложение сдаться блокированные боевики ответили стрельбой. Идет активная фаза спецоперации, штурмуют дом», — рассказал собеседник ТАСС.

По данным источника агентства, в ходе перестрелок дом загорелся. Точное число заблокированных боевиков в доме пока неизвестно.

 

 

 

Ярослава Замысловатова
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