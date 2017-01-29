Донбасс: шесть сел в ДНР остались без света из-за ночного обстрела ВСУ

Донецк, 29 января. Свыше пяти населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики полностью обесточены из-за ночного обстрела со стороны киевских военнослужащих ВСУ. Об этом в воскресенье сообщил глава Новоазовского района Анатолий Яновский.

По его словам, в минувшую субботу с 22.00 (23.00 по московскому времени) в результате обстрелов со стороны ВСУ жители сел Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Дзержинское, Ленинское и Сергеевка остались без энергоснабжения.

В настоящее время на месте работают ремонтные службы для ликвидации последствий обстрелов, отметил он.

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Как ранее сообщала Газета.Ru, украинский депутат Рады Надежда Савченко полагает, что Киев является «врагом номер два» для страны. Об этом бывшая летчица заявила на встрече с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.