Шойгу составит Медведеву компанию при посещении завода в Кирове



Киров, 29 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу может посетить Киров вместе с премьером Дмитрием Медведевым. Программу визита правительство города держит в секрете, однако местные СМИ уже распространили версию, что во вторник, 31 января, они вместе посетят Кировское машиностроительное предприятие (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

При этом издание «Вятский наблюдатель» сообщает, что Медведев отправится на другой завод, где производят шины. Кроме того, премьер проинспектирует и новую школу в микрорайоне Зиновы, на освещение строительства которой городские власти уделяют много внимания.



