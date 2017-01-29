Алеппо: футбольные команды провели первый матч за пять лет

Алеппо, 29 января. Наступление мира в освобожденном от террористов и боевиков сирийской «умеренной оппозиции» городе Алеппо стало поводом для проведения первого с 2011 года футбольного матча между двумя профессиональными городскими командами. В субботу клуб «Аль-Иттихад» на стадионе Алеппо одержал победу над своими соперниками «Хуррия» со счетом 2:1.

Стадион Алеппо не успели благоустроить к проведению матча — часть его серьезно пострадала во время боев и обстрелов, трава на поле в зимнее время высохла и побурела, а футболистов и зрителей охраняли значительные полицейские силы, однако это не помешало нескольким сотням зрителей собраться, чтобы посмотреть первую за пять лет игру, и атмосфера на трибунах царила такая же, как и на обычном футбольном матче.