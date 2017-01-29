Перемирие в Сирии: боевики бегут из Даер Канон, водонасосная станция Айн аль-Фиджи в безопасности

Сирийские оппозиционные силы и легитимное правительство подписали окончательный вариант соглашения о перемирии в районе долины Вади-Барада. Федеральное агентство новостей публикует видео, на котором запечатлен процесс вывода оппозиционеров из села Даер Канон, что к северо-западу от столицы Сирии.

Долгое время боевики оппозиционных группировок, орудующих в районе разрушенной водонасосной станции Айн аль-Фиджи, и сирийские власти не могли прийти к соглашению о перемирии, в результате которого члены бандформирований должны были сложить оружие и выйти из разрушенной деревни Даер Канон. Однако сегодня долгожданный документ был подписан.

Полученная из Сирии видеозапись показывает, как выделенные Дамаском автобусы ожидают членов вооруженных групп. Они должны вывезти их в район села Макрен

Официальный Дамаск пошел на уступки и предоставил вооружённым группировкам возможность выйти из окружения без боя, оставив водонасосную станцию, питающую столицу Сирийской арабской республики пресной водой.

В это же время, на основании заключенного ранее соглашения, ремонтные бригады сирийского правительства ожидают отмашки для начала работ по восстановлению водонасосной станции Айн аль-Фиджи.