Ученые пообещали людям бессмертие уже в этом столетии

Каир, 29 января. Бессмертие может стать доступным человеку уже в этом столетии, уверены ученые. Такую мысль высказал перуанский профессор Сантос Брузо на международном геронтологическом симпозиуме в Каире.

Ученый высказал мнение, что достижения медицины и биологии, в частности микробиологии и выращивании органов из стволовых клеток, будут способствовать тому, что жизнь человеческого организма можно будет поддерживать сколько угодно долго.

Несмотря на то, что проблема бессмертия человека будет решена на научном уровне, духовного бессмертия личности достичь не удастся, прогнозирует ученый.

«Люди морально устают жить, бесконечное продление существования человека — есть самое изощренное насилие над личностью», — заявил Брузо.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», американский предприниматель Джош Боканегра намерен в будущем воскрешать людей посредством пересадки мозга.