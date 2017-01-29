Прыгнувшая вместе с ребенком под поезд метро женщина скончалась в больнице Москвы

Москва, 29 января. Женщина, накануне вместе с ребенком упавшая на рельсы на станции метро «Молодежная», скончалась в столичной больнице.

Уточняется, что женщина ушла из жизни в 23.35 в субботу, передает агентство «Москва».

Инцидент произошел накануне днем. Женщина и девятилетняя женщина упали на рельсы перед приближающимся поездом, однако сотрудникам метро и полиции удалось их спасти. Они получили серьезные травмы и были вертолетами доставлены в городские больницы. Девочка впала в кому.

По одной из версий, женщина намеренно столкнула ребенка под поезд, после чего прыгнула сама. Причиной странного поведения стал телефонный разговор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.