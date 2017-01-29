Renault Duster возглавил список самых ожидаемых автоновинок 2017 года

Москва, 29 января. Обновление модельного ряда кроссовера Renault Duster стало наиболее ожидаемой новинкой автомобильного рынка в 2017 году. Следует отметить, что большинство самых ожидаемых моделей автомобилей относятся к сегменту внедорожников и кроссоверов.

Новый Renault Duster, как обещают автопроизводители, получит турбированные бензиновый и дизельный двигатели, а его габариты будут немного увеличены. На втором месте в списке наиболее ожидаемых автолюбителями новинок оказалась новая модель от чешских производителей, Skoda Yeti, которая будет презентована во время осеннего автосалона во Франкфурте. Тройку наиболее ожидаемых автомобилей замыкает обновление японца Nissan Teana, которое появится на авторынках уже этой весной.

Среди других наиболее ожидаемых новинок — новый кроссовер Lamborghini Urus с двигателем мощность в 600 лошадиных сил, а также кроссовер немецкого производства BMW X2. Компания Porsche в то же время готовится представить обновление третьего поколения своего Cayenne, которое получит двигатели с шестью и восемью цилиндрами, а также новую облегченную платформу.