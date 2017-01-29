Клинтон поддержала протестующих против миграционной политики Трампа

Вашингтон, 29 января. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала протестующих против миграционного указа, подписанного президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее сообщение она опубликовала в Twitter.

В пятницу Трамп подписал указы, в соответствии с которыми США приостанавливают прием беженцев, а также временно запрещают въезд на территорию страны гражданам Ирака, Ирана, Йемена и ряда других государств. В связи с этим по всей стране прошли многочисленные акции протеста. Клинтон выразила свою солидарность с ними.