Миграционный указ Трампа закрыл немецкому политику дорогу в США

Берлин, 29 января. Немецкий политик иранского происхождения, депутат Бундестага Омид Нурипур лишился права на въезд в США из-за миграционного указа, подписанного Дональдом Трампом. Об этом сообщает Spiegel.

Политик родился в 1975 году в Тегеране, но будучи подростком, переехал во Франкфурт-на-Майне. С 2002 года у Нурипура имеется двойное гражданство — немецкое и иранское.

Напомним, в пятницу Трамп подписал указ о приостановке приема беженцев, а также временном запрете на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана и ряда других стран. Только в Германии несколько десятков тысяч человек имеют двойное гражданство, а потому теперь сталкиваются с проблемами на границе США.

«На моем примере можно увидеть, насколько абсурдным является запрет Трампа на въезд», — заявил политик.