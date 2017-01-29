Белый тигр Оскар сбежал из цирка на улицы итальянского Палермо

Палермо, 29 января. В субботу сотрудникам итальянской полиции в сицилийском Палермо пришлось осваивать совершенно новую для себя профессию охотников на тигров, когда член труппы бродячего театра, взрослый белый тигр по имени Оскар, вырвался из своей клетки и отправился гулять по улицам города.

По словам очевидцев, многие изначально принимали зверя за крупную собаку, гуляющую по улицам — тем сильнее жители города были напуганы, когда, приблизившись, узнавали нежданного гостя. Огромный белый бенгальский тигр, разгуливающий по улицам, вызвал панику среди местного населения. Первые сообщения о гуляющем по городу хищнике поступили полиции уже около 7 утра в субботу.

Примерно через два часа полицейским выпал подходящий момент для захвата тигра — молодой человек, работающий неподалеку, с помощью автомобиля загнал тигра во двор магазина керамики, после чего закрыл ворота. Тогда полицейские смогли подобраться ближе и угостить тигра куском мяса, пропитанным транквилизаторами. «Оскар, идем домой!» — кричали тигру прибывшие на место событий артисты цирка. После этого тигр, успокоившийся под воздействием транквилизатора, добровольно зашел в клетку и позволил себя увезти.