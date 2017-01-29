Шогу поздравил Армению с 25-летием национальной армии республики

Ереван, 29 января. В Ереване состоялась встреча руководства военных ведомств России и Армении, в ходе которой ключевого союзника России в Закавказье поздравили с 25-летием создания национальной армии республики.

Принимавший участие во встрече с министром обороны Армении первый замминистра обороны России Руслан Цаликов передал поздравление от лица министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

В свою очередь, Виген Саргсян поблагодарил делегацию министерства обороны России за то, что она прибыла в страну на празднование годовщины основания армии Армении, а также подчеркнул, что ВС страны активно готовятся к учению «Взаимодействие-2017»: «Для нас это очень важно», — подчеркнул министр обороны Армении. И добавил: «Как мы договаривались с Сергеем Кужугетовичем, подписанный план действий рассматриваем как программу минимум, и надеемся, что сможем сделать гораздо больше», — заключил Виген Саргсян,

Напомним, в Армении функционирует 102-я российская военная база, которая, как подчеркивается обеими сторонами, служит гарантом безопасности в регионе.