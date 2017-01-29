Британским медикам запретят называть беременных будущими мамами

Лондон, 29 января. Британским врачам порекомендовали не называть беременных женщин будущими мамами, дабы не обидеть трансгендеров. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на «Руководство по эффективной коммуникации» для врачей.

Вместо словосочетания «будущие мамы» британским медикам рекомендуют использовать «беременные люди». Как уверены в британской медицинской ассоциации, есть трансгендеры, которые в состоянии родить ребенка, например, 20-летний беременный трансгендер Хайден Кросс, который де юре является мужчиной, принимает гормональные лекарства, однако не сделал операцию по смене пола.

Инициатива была воспринята неоднозначно: одни ее полностью поддержали, другие посчитали нелепой и даже опасной.