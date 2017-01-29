Визит Трампа в Великобританию может быть сорван из-за принца Чарльза

Лондон, 29 января. Визит нового президента США Дональда Трампа в Великобританию может быть сорван в связи с разногласиями между ним и британским принцем Чарльзом, который, как представитель королевы Великобритании, обязан присутствовать на всех протокольных мероприятиях. Поводом для конфликта между президентом и принцем стало категорическое несогласие по вопросу о проблеме глобального потепления, пишет Sunday Times.

Если американский президент приедет в Великобританию, его встреча с принцем Чарльзом неизбежна — поэтому представители Трампа, как утверждает газета, направили британскому руководству предупреждение о том, что будет «контрпродуктивно», если принц Чарльз будет заговаривать о проблеме глобального потепления при Трампе — президент может «взорваться, если на него давить». Соответственно, британского принца объявили одним из «ключевых факторов риска» в случае визита президента США.

Принц Чарльз получил известность как один из наиболее активных борцов за сохранение экологии и нетронутой природы и активист в деле борьбы против глобального потепления. Трамп же неоднократно заявлял, что считает эту проблему «мистификацией», а США, по его словам, могут выйти из Парижского соглашения по борьбе с изменением климата.