Ученые: ночные перекусы гарантируют проблемы с памятью

Вашингтон, 29 января. Группа американских исследователей, изучающих функционирование организма человека в условиях нарушенных биоритмов, пришли к выводу, что люди, которые ночью не спят, а заглядывают в холодильник, приобретают не только лишние килограммы, но и плохую память.

Причем речь идет не просто о снижении способности к запоминанию информации, а к тому, что называется провалами в памяти.

Как следует из пояснений к научным выводам, организм человека непосредственным образом зависит от планетарных и космических ритмов, и координирует работы различных органов организма с солнечной активностью и сменой времени суток.

Как доказали ученые, если в то время, когда мозг должен отдыхать, его заставить давать команду на переработку пищи, он просто «выйдет из строя» — и отдельные зоны мозга, которые отвечают за биоритмы человека, «зависнут».Это-то и проявится таким печальным явлениям, как провалы в памяти.