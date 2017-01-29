Инженеры NASA создали краску, реагирующую на давление воздуха
Вашингтон, 29 января. Для исследования воздействия турбулентного воздушного потока на космические ракеты специалисты американского космического агентства NASA разработали особую краску, которой покрываются модели ракет во время испытаний в аэродинамической трубе.
Вполне очевидно, что космическая ракета еще в плотных слоях земной атмосферы набирает огромную скоростью и сталкивается со встречным давлением воздушного потока. Целью испытаний, проводимых в принадлежащем NASA исследовательском центре Эймса, является изучение вибраций, которые могут возникать в результате воздействия воздушного потока на корпус летящей ракеты. Высокотехнологичная краска позволяет в реальном времени отслеживать изменения давления — и соответственно оценивать риски от возникающих вибраций.
Основываясь на наблюдениях, полученных в ходе испытаний с использованием этой краски, инженеры NASA изменяют форму ракет для достижения наилучшей обтекаемости. Результаты иногда оказываются необычными — так, выяснилось, что ракета, форма которой похожа на гриб с удлиненной шляпкой, имеет лучшую аэродинамику по сравнению со стандартными формами ракет.