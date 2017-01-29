Опубликован шорт-лист самых популярных иномарок в России в 2016 году‍

Москва, 29 января. Исследование российского рынка легковых автомобилей, проведенное экспертами по итогам 2016 года, выявил лидеров рейтинга самых востребованных легковых автомобилей иностранного производства за все 12 месяцев минувшего года.

Как считают эксперты, без неожиданностей был выявлен лидер рейтинга — бюджетная корейская модель Hyundai Solaris: машины этой марки приобрели 90,4 покупателей в России. Второе место в рейтинге досталось KIA Rio.

На третьем месте в рейтинге популярных в России иномарок оказался седан Volkswagen Polo. Впрочем, как следует из рейтинга, те автомобилисты, которые в 2016 году приобрели Chevrolet Niva, Renault Logan, Renault Sandero, Toyota Camry, Skoda Rapid, тоже могут считать себя в тренде: эти авто вошли в десятку лидеров российского рынка иномарок.