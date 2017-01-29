Федеральный суд США разрешил временно остаться приезжим из мусульманских стран

Вашингтон, 29 января. Федеральный суд Соединенных Штатов приостановил введение в действие указа президента Дональда Трампа, касающегося ужесточения миграционного законодательства. Решение судьи Энн Донелли коснется примерно 100–200 человек, которые прибыли в США с действующими визами — суд временно запретил властям депортировать тех, кто прибыл после подписания антимиграционного закона.

Ранее представитель министерства внутренней безопасности США заявил, что за 23 часа с момента вступления в силу антимиграционного закона Трампа въезд в Соединенные Штаты был запрещен 109 людям, которые уже прибыли в американские аэропорты. Напомним, подписанный Трампом закон касается приостановки приема беженцев из целого ряда мусульманских стран на срок от 90 до 120 дней (а для жителей Сирии — бессрочно). По данным Reuters, речь идет в первую очередь о жителях Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Судебное решение, кроме того, защищает от действия антииммиграционного закона всех, кто имеет одобренное заявление с просьбой о предоставлении статуса беженца.