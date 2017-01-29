Заявление премьера Баварии о снятии санкциий с России прокомментировал эксперт
Москва, 29 января. Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, считает, что заявление руководителя Баварии о необходимости снять санкции с России — это результат тональности телефонного разговора Путина и Трампа.
Как написал Пушков в Twitter, «Партнерский тон разговора Путина и Трампа уже имеет последствия: премьер Баварии призвал отменить санкции в этом году и вернуть Россию в G8».
Таким образом, судя по мнению эксперта, отвечающего в Совете Федерации России за информационную политику, сама тональность переговоров Трампа и Путина — существенным образом влияет на позиции европейских руководителей, как минимум, регионального уровня.
Как уточнил Алексей Пушков, субботняя беседа лидеров России и США показала, на чьей стороне инициатива в мировой политике: «Меркель и Олланд обороняют старые редуты, не выдвигая новых идей», — пишет Пушков.