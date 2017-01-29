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Россия
Заявление премьера Баварии о снятии санкциий с России прокомментировал эксперт

Заявление премьера Баварии о снятии санкциий с России прокомментировал эксперт

8:15  29 Января 2017
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Эксперт о заявлении премьера Баварии: Разговор Путина и Трампа уже имеет последствия

Москва, 29 января. Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, считает, что заявление руководителя Баварии о необходимости снять санкции с России — это результат тональности телефонного разговора Путина и Трампа.

Как написал Пушков в Twitter, «Партнерский тон разговора Путина и Трампа уже имеет последствия: премьер Баварии призвал отменить санкции в этом году и вернуть Россию в G8».

Таким образом, судя по мнению эксперта, отвечающего в Совете Федерации России за информационную политику, сама тональность переговоров Трампа и Путина — существенным образом влияет на позиции европейских руководителей, как минимум, регионального уровня.

Как уточнил Алексей Пушков, субботняя беседа лидеров России и США показала, на чьей стороне инициатива в мировой политике: «Меркель и Олланд обороняют старые редуты, не выдвигая новых идей», — пишет Пушков.

#путин #меркель #олланд #трамп #пушков
Алексей Громов
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