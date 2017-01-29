Ученые объявили о начале малого ледникового периода уже этой зимой

Лондон, 29 января. По мнению ученых из британского Университета Нортумбрии, нынешняя зима может стать началом малого ледникового периода, в результате которого глобальное потепление сменится серьезным похолоданием на ближайшие десятки лет. Пика похолодания, по мнению исследователей климата, следует ожидать примерно через десяток лет.

Как утверждают ученые, изменения климата на нашей планете непосредственно связаны с таким явлением, как пятна на Солнце. В периоды максимальной концентрации этих неустойчивых образований температура на Земле начинает расти. В настоящее же время количество солнечных пятен сократилось до минимального уровня за длительный срок.

Пик похолодания, утверждают климатологи, будет достигнут в 2030 году. За это время солнечная активность снизится примерно на 60 процентов.