Ученые рассказали, как поваренная соль помогает справиться с инфекциями

Вашингтон, 29 января. Американские ученые в результате целенаправленных исследований пришли к выводу, что обычная поваренная соль может быть использована в качестве средства, побеждающего инфекцию.

Доказательства необыкновенных свойств привычного продукта были получены с помощью опытов на мышах. Как сообщается, ученые разделили подопытных мышей, зараженных предварительно различными инфекциями, на две группы. Каждая из групп обеспечивалась идентичным питанием, за исключением одного компонента — поваренной соли.

В итоге было наглядно доказано, что те мыши, которые получали пищу соленой, эффективнее боролись с инфекцией, чем те, кому достался несоленый рацион.