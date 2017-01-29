Меркель назначена общим кандидатом в канцлеры от ведущих немецких партий

Берлин, 29 января. Действующая канцлер Германии Ангела Меркель на следующих выборах вновь станет общим кандидатом для всей правящей коалиции Германии, состоящей из возглавляемой ей партии «Христианско-демократический союз» и союзной партии «Христианско-социального союза». Об это в интервью Bild am Sonntag заявил глава ХСС Хорст Зеехофер, который является также канцлером Баварии.

«Ангела Меркель не только отлично представляет Германию, она выступает на международном уровне. С Ангелой Меркель ХСС может реализовать большинство своих идей, — подчеркнул Зеехофер, ранее выступавший с критикой Меркель в связи с ее миграционной политикой. — Это не только безопасность нашей страны, но и социальная справедливость для семей, сохранение пенсий, забота о простых людях».

В ближайшее время, по словам Зеехофера, в Мюнхене пройдет саммит с участием представителей двух партий. Именно на нем Меркель будет представлена в качестве общего кандидата от коалиции.