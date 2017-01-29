Кремль оценил итоги телефонных переговоров президентов России и США

Москва, 29 января. В Кремле сообщили об итогах телефонного разговора президентов США и России, состоявшемся накануне.

Главы двух государств, как отмечают «Известия», прежде всего обсудили мировые кризисы, в частности — терроризм, ситуацию, сложившуюся на Украине, обстановку в Сирии. Немаловажно отметить и обмен приветствиями лидеров США и России в адрес народов двух стран. Идею реальной координации усилий США и РФ с целью разгрома ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и других террористических группировок, поддержали оба президента.

Дональд Трамп и Владимир Путин, как сообщается, обсудили также ряд вопросов по арабо-израильскому конфликту, по ситуации вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.

В целом, как отмечается в официальном сообщении пресс-службы Кремля, «беседа прошла в позитивном ключе».