Трамп и Меркель уверены в важном значении НАТО

Берлин, 28 января. Ангела Меркель, канцлер Германии, и Дональд Трамп, президент США, в ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу, согласились в том, что НАТО имеет фундаментальное значение для трансатлантических отношений.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ, отмечает РИА Новости, комментируя итоги телефонного разговора глав США и Германии, Меркель и Трамп «едины во мнении о фундаментальном значении альянса НАТО для трансатлантических отношений». Как следует из слов Зайберта, и Меркель и Трамп полностью уверены в том, что НАТО по-прежнему играет «важную роль для сохранения мира и стабильности».

Обсуждался ли вопрос финансового обеспечения этого фактора стабильности, в сообщении Штеффена Зайберта не указывается.