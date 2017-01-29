Массовые протесты против решений Трампа по миграции начались в США

Вашингтон, 29 января. В США, в Нью-Йорке, начались массовые акции протеста недовольных указами президента США Трампа по жесткому ограничению миграционных потоков в США.

Прямо перед зданием аэропорта имени Джона Кеннеди несколько десятков человек устроили протестную акцию, выражающую несогласие с уже вступившими в силу ограничениями въезда в США мигрантов из ряда стран.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Washington Post, люди с плакатами в руках и лозунгом «Мы все — иммигранты», активно выражали свой протест. По данным представителя аэропорта имени Джона Кеннеди, временно задержаны не менее 11 человек, в том числе — выходцы из Ирака, уже подавшие иск против властей США в судебные инстанции Нью-Йорка.