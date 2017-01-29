Сирия новости 29 января 2017 7.00: из-под Дамаска зеленые автобусы увезут боевиков, из Ирака сбежала с деньгами вербовщица террористок-смертниц

Сирия, 28 января. Из долины Вади-Барада зеленые автобусы увезут боевиков в Идлиб, из Ирака сбежала с миллионами долларов вербовщица террористок-смертниц. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Операция по эвакуации боевиков из города Айн эль-Фидже и долины Вади-Барада может начаться уже сегодня, 29 января. Информация о том, что «зеленые автобусы» готовятся вывозить боевиков в провинцию Идлиб, распространяется, в том числе, и в социальных сетях пользователями с мест событий.

Напомним, более 2,5 тысяч боевиков в долине реки Вади-Барада, оазисе посреди сирийской пустыни, расположенном примерно в 30 км от Дамаска, сложили оружие под натиском сил САА. До последнего времени боевики различных групп, входящих, в том числе, в ССА**, осуществляли контроль над водозабром, снабжающим питьевой водой весь густонаселенный Дамаск и пригороды. Это приводило к постоянным перебоям с обеспечением водой населения.

Теперь члены исламистских групп боевиков, отказавшихся окончательно сложить оружие и перейти к мирной жизни, должны отправиться в Идлиб на тех самых зеленых автобусах, на которых уезжали в Идлиб боевики, вытесненные из Алеппо.

Провинция Латакия

Партия российской военной техники прибыла в Латакию «из черноморского города Севастополя», сообщают источники, уточняя, что речь идет о 10 многоцелевых боевых машинах ГАЗ-3937 («Водник»). Известно, что российский автомобиль «Водник» предназначен для транспортировки людей и грузов в труднопроходимых, в том числе — горных — районах и защищен от стрелкового оружия.

Как отмечает информационный ресурс AMN, в Латакии расположена авиабаза России Хмеймим (​​Khmeimim), которая используется ВКС РФ (RUAF — аббревиатура, принятая в сирийских информационных источниках) в антитеррористических операциях в Сирии с сентября 2015 года по официальной просьбе сирийского правительства.

Провинция Алеппо

С момента начала антитеррористической операции на востоке провинции САА удалось освободить от ИГ* 23 деревни. При этом противник потерял убитыми и ранеными не менее 150 террористов. Эту информацию распространяет информационный источник AMN.

В начале января спецназ САА «Силы Тигра» начал широкомасштабное наступление в направлении города Аль-Баб, расположенного на плоскогорье, на востоке провинции Алеппо. Аль-Баб считается цитаделью ИГ*, и хорошо укреплен.

Напомним, боевые действия турецкой армии, пытавшейся выбить ИГ* из Аль-Баба, до сих пор не увенчались значительным успехом. САА, как сообщает AMN, наращивает усилия по активизации освободительной операции на этом направлении.

Информация о том, что террористы ИГ* из противотанковой установки подбили один танк САА на северо-востоке провинции, косвенно подтверждает факт активизации боевых действий САА на северо-востоке провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов в районе базы Эль-Панорама и аэродрома Дейр эз-Зора. Таким образом, учитывая информацию об упорных боях САА в районе кладбища Дейр эз-Зора, подразделения САА сражаются с ИГИЛ на южных окраинах города, окруженного террористами со всех сторон. На протяжении всего времени осады ИГ* Дейр эз-Зора, боеприпасы, медикаменты, продукты питания доставляют в город ВВС Сирии.

Провинция Даръа

В провинции Даръа идут бои подразделений САА с боевиками в окрестностях города Нава, расположенного к северу от города Даръа.

Провинция Ракка

По данным из различных источников, отряды SDF**** — альянс сил вооруженной оппозиции в Сирии, включающий курдские отряды народной самообороны YPG, к настоящему времени взяли под контроль около 3200 км2. Поддержку альянсу с воздуха оказывают самолеты ВВС коалиции. Как сообщает AMN, с момента начала операции по освобождению Ракки от террористов, было совершено не менее 785 авиаударов по позициям боевиков.

За последние сутки поступила информация об авианалетах ВВС коалиции по городу Табка. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Провинция Хама

Самолеты ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в городах Тайбат аль-Имам, Зувар и Морек на севере провинции. напомним, серверные районы Сирии — это зона действия отрядов SDF**** — соединения различных отрядов вооруженной оппозиции в Сирии, включающий курдские отряды народной самообороны YPG,

Провинция Хасака

Несколько женщин из провинции Хасака закончили военное обучение и вступили в ряды SDF****/YPG. Сирийская демократическая армия (SDF****), альянс сил вооруженной оппозиции в Сирии, включающий курдские отряды народной самообороны YPG, действует в северных районах Сириию

Ирак

Службы безопасности Ирака уничтожили 4 и ранили 5 террористов ИГ* во время боев в центральной Хавидже. Также иракской армии удалось ликвидировать 7 террористов, включая двух смертников, в районах, расположенных севернее Мосула. Как сообщают официальные информационные источники Ирака, это произошло в ходе операции по отражению попыток ИГ* ударить по отрядам Пешмерга селе Aski. Кроме того, как сообщается, в минувшие сутки солдаты военной разведки Ирака обнаружили большой склад с оружием и амуницией ИГ* в регионе Аль-Латифия, расположенном к югу от Багдада.

В иракских информационных источниках распространяется информация о том, что министр по делам женщин в руководстве ИГИЛ* в провинции Ниневия сбежала в Сирию вместе с 4 своими помощниками, прихватив, как сообщается, несколько миллионов долларов. По словам источника ресурса, «руководитель женской бригады ИГИЛ* в провинции Ниневия бежала вместе с четырьмя помощниками». При этом, как сообщается она отвечала, в том числе, и за вербовку смертниц.