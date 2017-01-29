Премьер-министр Канады пообещал принять всех, кто бежит от войны

Оттава, 29 января. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, решил сообщить миру о своей приверженности «принципам многообразия» и пригласил в страну «беженцев любой веры».

Более того, в своем сообщении Twitter Трюдо написал, что в Канаде примут всех, кто бежит от войны, во всяком случае, так следует из его собственных слов: «Всем, кто спасается от преследования, террора и войны — канадцы примут вас, независимо от вашего вероисповедания. Наша сила в многообразии».

Таким образом, как отмечают «Известия» Трюдо отреагировал жесткие указы Дональда Трампа по миграционным потокам в США.

