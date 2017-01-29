Трамп поручил министру обороны США найти новых союзников для борьбы с ИГ

Вашингтон, 29 января. Президент США Дональд Трамп поручил своему министру обороны Джеймсу Мэттису найти новых союзников для борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

В поручении президента США, как сообщают «Известия» со ссылкой на американские СМИ, Джеймсу Мэттису приказано не просто разработать план для борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), но и найти новых союзников в этой борьбе.

При этом, как неоднократно подчеркивал Трамп, он будет готов сотрудничать с любой страной, готовой оказывать реальную поддержку в уничтожении ИГ(террористическая организация, запрещена в РФ).

Отметим, как сообщалось ранее, вопрос совместной борьбы против терроризма обсуждался и в ходе телефонного разговора президента США Трампа с президентом России Владимиром Путиным.