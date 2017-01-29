Вашингтон, 29 января. Большинство граждан Соединенных Штатов Америки считают небезопасным передачу персональных данных властям, а также их размещение в социальных сетях. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное центром Pew Research.

Больше половины респондентов отметили, что не доверяют правительству и социальным сетям конфиденциальную информацию.

При необходимости они предпочитают утаить от властей сведения подобного рода.

Кроме того, в общепитах американца опасаются использовать Wi-Fi, пишет Газета.ru.

Ранее американские ученые выяснили, что алкоголизм передается по наследству.