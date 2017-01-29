Королевская семья установит памятник принцессе Диане

Лондон, 29 января. Принцы Уильям и Гарри, с одобрения всей королевской семьи, намерены установить в Великобритании памятник принцессе Диане.

Как полагают дети принцессы Дианы, памятник должен быть установлен вне пределов Кенсингтонского дворца и приурочен к двадцатилетию со дня ее трагической гибели в автокатастрофе. При этом, как сообщает Daily Mail, оба принца смогут видеть скульптурный образ матери из своих окон.

Известно, что уже сформирована специальная комиссия, которая будет уполномочена выбрать эскиз и макет памятника.

«Прошло 20 лет со дня смерти нашей матери, и настало время, чтобы признать ее положительное влияние в Великобритании и по всему миру», — заявили принцы Уильям и Гарри.

Как сообщается, понимая желание принцев, друзья принцессы Дианы не уверены в том, что памятник сможет без потерь передать образ, сохранившийся в их памяти.