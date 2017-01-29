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Политика
Мексика разочарована заявлением Нетаньяху о пограничной стене с США

Мексика разочарована заявлением Нетаньяху о пограничной стене с США

3:26  29 Января 2017
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Мексика разочарована заявлением Нетаньяху о пограничной стене с США

Мехико, 29 января. Министерство иностранных дел Мексики выразило «глубокое удивление, неприятие и разочарование» в связи с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поддержавшего строительство стены вдоль границ с США.

Мексиканское внешнеполитическое ведомство напомнило Израилю о необходимости поддержания дружественных отношений между двумя странами.

Заявление израильского премьера вызвало «глубочайшее удивление» мексиканского МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Биньямина Нетаньяху посетить Соединенные Штаты.

#биньямин нетаньяху
Сергей Свазовский
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