Мексика разочарована заявлением Нетаньяху о пограничной стене с США

Мехико, 29 января. Министерство иностранных дел Мексики выразило «глубокое удивление, неприятие и разочарование» в связи с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поддержавшего строительство стены вдоль границ с США.

Мексиканское внешнеполитическое ведомство напомнило Израилю о необходимости поддержания дружественных отношений между двумя странами.

Заявление израильского премьера вызвало «глубочайшее удивление» мексиканского МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Биньямина Нетаньяху посетить Соединенные Штаты.