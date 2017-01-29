Белый дом рассказал, как оценивает итоги разговора Трампа и Путина

Вашингтон, 29 января. Пресс-служба Белого дома выступила с официальным комментарием итогов разговора по телефону президентов США и России.

В комментарии Белого дома, как отмечает Газета.ру, говорится, что беседа лидеров двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — это знаменательное начало улучшения отношений между двумя странами, которые «нуждаются в восстановлении».

Отметим, что в переводе, который использовал ТАСС в своем сообщении о реакции Белого дома, был использован термин «починка».

Напомним, как сообщалось ранее, лидеры двух стран договорились об организации личной встречи в ближайшем будущем.