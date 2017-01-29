Вашингтон, 29 января. Ученые из университета Далласа США установили ген, предопределяющий склонность человека к употреблению алкоголя.

Уникальный ген был найден в ходе экспериментов, проведенных на лабораторных мышах. Ген отвечает за пристрастие к определенным продуктам питания и напиткам.

Американские специалисты полагают, что за пристрастие к алкоголю отвечает этот же ген. Тем не менее, человеку по силам победить пагубную привычку, — обнадежили ученые.

Ранее группа британских специалистов пришла к выводу, что женщина влюбляется за 45 секунд.