Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Алкоголизм передается по наследству  — ученые

Алкоголизм передается по наследству  — ученые

3:06  29 Января 2017
82

Алкоголизм передается по наследству  — ученые

Вашингтон, 29 января. Ученые из университета Далласа США установили ген, предопределяющий склонность человека к употреблению алкоголя.

Уникальный ген был найден в ходе экспериментов, проведенных на лабораторных мышах. Ген отвечает за пристрастие к определенным продуктам питания и напиткам.

Американские специалисты полагают, что за пристрастие к алкоголю отвечает этот же ген. Тем не менее, человеку по силам победить пагубную привычку,  — обнадежили ученые.

Ранее группа британских специалистов пришла к выводу, что женщина влюбляется за 45 секунд.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров