Революция Трампа: президент США запрещает лоббизм и требует думать о народе

Вашингтон, 29 января. Прямой и пожизненный запрет на лоббизм в интересах других государств ввел для чиновников администрации Дональд Трамп.

Любая другая лоббистская деятельность — читай, в интересах отдельных персон или бизнес-структур — государственным чиновникам запрещается на все 5 лет. Как сообщают «Известия» со ссылкой на Associated Press, Дональд Трамп считает, что те, кто хочет работать с ним, должны думать о благе всего американского народа, а не о своих будущих доходах.

В Администрации США, как сообщается, признают, что это решение президента Трампа — историческое. Правда, пока нет ясности, как оно будет исполняться и как — контролироваться. Кроме того, неизвестно, удастся ли распространить принципы государственного служения Трампа и на Конгресс США, учитывая, что до сих пор лоббизм здесь считался вполне пристойным занятием.