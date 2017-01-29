Премьер Баварии: санкции с России нужно снять, РФ должна вернуться в G8

Мюнхен, 29 января. Премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер заявил о необходимости снятия санкций с России в 2017 году. Кроме того, глава правительства Баварии надеется на возвращение РФ в «большую восьмерку».

Зеехофер также считает, что относительно присоединения Крыма следует рассматривать различные позиции.

Кроме того, глава правительства Баварии пригласил президента США Дональда Трампа посетить федеральную землю.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за улучшение двусторонних отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами.