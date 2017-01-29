Опыт и выдержка: Путин и Трамп не стали обсуждать отмену санкций

Москва, 29 января. В ходе телефонного разговора президентов США и России вопрос отмены санкций не поднимался и не обсуждался — Путин и Трамп говорили о восстановлении экономических связей не между странами, а между деловыми кругами США и России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Песков, комментируя итоги телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, ответил, как сообщают «Известия», «Нет» на вопрос о том, обсуждали ли президенты отмену санкций.

Учитывая, что, как сообщалось ранее, Путин и Трамп обсуждали восстановление торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, а глава РФПИ уже заявил о готовности предложить американским инвесторам «больше десяти проектов», остается вспомнить известное изречение о том, что политика — это искусство возможного.