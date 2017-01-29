Фигурист Ковтун: Рад, что достойно выступил на чемпионате Европы

Прага, 29 января. Российский фигурист Максим Ковтун рассказал, что остался доволен своим выступлением на чемпионате Европы, завершившемся накануне в Остраве в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

Ковтун отметил, что достойно выступил как в короткой, так и в произвольной программе. Россиянину удалось превзойти на 20 баллов его собственное лучшее достижение.

Ковтун пообещал стремиться к дальнейшему прогрессу.

Ранее сообщалось, что в активе России 6 медалей чемпионата Европы по фигурному катанию.