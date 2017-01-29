МЧС назвало причину взрыва в пригороде Махачкалы

Махачкала, 29 января. Возгорание на автозаправке пригорода Махачкалы произошло вследствие взрыва емкости, наполненной пропаном. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Главное управление МЧС по Дагестану.

Уточняется, что взрыв произошел при въезде в Махачкалу на территории автозаправочной станции. В результате загорелась емкость с топливом.

В настоящее время осуществляется тушение пожара. Во избежание воспламенения соседних емкостей с топливом пожарные охлаждают их.

Ранее сообщало о масштабной аварии под Махачкалой.