МЧС назвало причину взрыва в пригороде Махачкалы
Махачкала, 29 января. Возгорание на автозаправке пригорода Махачкалы произошло вследствие взрыва емкости, наполненной пропаном. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Главное управление МЧС по Дагестану.
Уточняется, что взрыв произошел при въезде в Махачкалу на территории автозаправочной станции. В результате загорелась емкость с топливом.
В настоящее время осуществляется тушение пожара. Во избежание воспламенения соседних емкостей с топливом пожарные охлаждают их.
Ранее сообщало о масштабной аварии под Махачкалой.
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