Продолжение следует: разговор Путина и Трампа завершился обещанием личной встречи

Москва, 29 января. Президенты России и США, обсудив ключевые международные проблемы и развитие отношение двух стран по телефону, договорились дать поручение своим помощникам готовить их личную встречу.

Как сообщают «Известия» , ссылаясь на заявление пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп согласились в том, что народы двух стран с симпатией относятся друг к другу.

При этом, как сообщается, президент США «попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу». Президент России, в свою очередь, напомнил, что США и Россия были союзниками в двух мировых войнах.

Президенты также договорились, что после их телефонного разговора начнется проработка возможных сроков и согласование места личной встречи лидеров двух стран.