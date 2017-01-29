РФПИ предложит США для обсуждения приоритетные проекты в сфере инвестиций

Москва, 29 января. Российский фонд прямых инвестиций готовится предложить Соединенным Штатам больше десяти проектов, имеющих приоритетное значение для двустороннего сотрудничества двух государств. Об этом сообщил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что список приоритетных проектов уже сформирован. В ближайшее время фонд планирует представить его на рассмотрение американских коллег.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что стимулирование деловых контактов между РФ и США относится к важнейшим аспектам восстановления двусторонних отношений.