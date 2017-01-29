Жесткий ответ по-французcки: Олланд отреагировал на заявление Трампа о Brexit

Париж, 29 января. Президент Франции Франсуа Олланд остается едва ли не единственным европейским лидером, сохраняющим непримиримую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу.

Франсуа Олланд, как сообщает ТАСС, еще раз подтвердил свое обращение к странам Европы, сделанное им сразу после того, как Трамп заявил, что решение англичан по Brexit — хорошее решение. Президент Франции воспринял эти слова почти как личное оскорбление и призвал ЕС объединиться: «Мы должны заявить о своих позициях, и с твердостью вступить в диалог, отстаивая свое мнение. Европа должна определяться, отталкиваясь от собственных ценностей, принципов и интересов».

Напомним, в предстоящих выборах президента Франции Франсуа Олланд не будет принимать участие из-за низкого политического рейтинга в своей стране.