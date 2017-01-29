Google призвал иностранных сотрудников вернуться в США

Вашингтон, 29 января. Руководство компании Google обратилось к сотрудникам иностранного происхождения с призывом вернуться на территорию Соединенных Штатов.

Рекомендация связана с изданным накануне указом президента США Дональда Трампа. Новый хозяин Белого дома заметно ужесточил миграционную политику государства.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что ему «больно смотреть» на ситуацию, которая сложилась после указа Трампа.

В настоящее время в командировках находятся более ста сотрудников компании с иностранным происхождением, — уточняет газета «Известия».

Ранее стало известно об ограничении въезда в США владельцев так называемых «грин карт». Запрет также связан с указом Дональда Трампа.