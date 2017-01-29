Трамп обещал Меркель приехать в Германию на саммит G20

Вашингтон, 29 января. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель принял приглашение посетить страну в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Телефонный разговор президента США канцлера Германии состоялся в субботу.

В заявлении Штеффена Зайберта, официального представителя правительства ФРГ,. на которое ссылается РИА Новости, сообщается, что президент США Трамп принял приглашение канцлера приехать на саммит G20 в Гамбург в июле и «выразил надежду на то, чтобы в скором времени поприветствовать канцлера в Вашингтоне».