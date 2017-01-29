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Спорт
Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы в Чехии

Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы в Чехии

1:04  29 Января 2017
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Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы в Чехии

Прага, 29 января. Российские фигуристы завоевали шесть медалей на завершившемся в чешском городе Острава чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС.

В активе российских спортсменов две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Золото покорилось Евгении Медведевой, а также Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, выступающим в паре.

Ранее сообщалось о двух мировых рекордах, которые установила Евгения Медведева.

#евгения медведева
Сергей Свазовский
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