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Политика
Олланд настаивал на условиях снятия санкций с России в беседе с Трампом

Олланд настаивал на условиях снятия санкций с России в беседе с Трампом

0:48  29 Января 2017
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Олланд настаивал на условиях снятия санкций с России в беседе с Трампом

Париж, 29 января. Президент Франции Франсуа Олланд высказал свое видение условий снятия ограничительных мер с России в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампа.

По мнению главы Франции, санкции следует снимать с России только после «полного выполнения минских договоренностей».

Следует отметить, что российские власти неоднократно указывали на отсутствие логики в увязке снятия санкций и выполнения минских соглашений.

Ранее Франсуа Олланд в беседе с Трампом высказался за укрепление ЕС и НАТО.

#дональд трамп #франсуа олланд
Cергей свазовский
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