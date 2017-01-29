Олланд настаивал на условиях снятия санкций с России в беседе с Трампом
Париж, 29 января. Президент Франции Франсуа Олланд высказал свое видение условий снятия ограничительных мер с России в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампа.
По мнению главы Франции, санкции следует снимать с России только после «полного выполнения минских договоренностей».
Следует отметить, что российские власти неоднократно указывали на отсутствие логики в увязке снятия санкций и выполнения минских соглашений.
Ранее Франсуа Олланд в беседе с Трампом высказался за укрепление ЕС и НАТО.
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